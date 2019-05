Festa del lavoro nel segno dell'Europa sociale

Lavoro, diritti, stato sociale: la nostra Europa. Questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per le manifestazioni del Primo Maggio, con un esplicito riferimento al voto del 26 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo. Un appuntamento cui il sindacato guarda rilanciando la richiesta di un’Europa del lavoro e dei diritti e non soltanto dei mercati, ma anche ribadendo con forza i valori dell’unità europea di fronte all’avanzata dei nuovi nazionalismi e dei populismi.

Questo il messaggio che salirà forte anche dalle piazze di Cervignano, Pordenone, Trieste e Gradisca d’Isonzo, sedi tradizionali dei cortei in Friuli Venezia Giulia, che avranno come corollario anche le celebrazioni di Muggia e Aurisina in provincia di Trieste.

CERVIGNANO. Tra le novità di quest’anno da segnalare l’intervento, sul palco di Cervignano, degli studenti del coordinamento Fridays for future, protagonista delle recenti manifestazioni sull’ambiente. Parola anche a don Pierluigi di Piazza, presidente del centro Balducci di Zugliano, con un messaggio sui temi dell’immigrazione e dell’accoglienza, e a Paolo Fantin, presidente provinciale della Confederazione italiana agricoltori, che come ogni anno parteciperà al corteo con i suoi trattori.

Per Cgil-Cisl-Uil concluderà Paolo Pirani, segretario generale della Uiltec, la categoria Uil dell’industria chimica e del tessile. Al centro del suo intervento la situazione del manifatturiero, su cui gravano nuove nubi visti i segnali di rallentamento dell’economia che hanno caratterizzato la fine del 2018 e l’inizio del 2019. A preoccupare i sindacati friulani non solo possibili nuovi fattori di tensione occupazionale, ma anche il generale peggioramento delle condizioni di lavoro che riguarda trasversalmente tutti i settori e di cui è specchio anche il dilagare del lavoro festivo nella distribuzione anche in ricorrenze fino a pochi anni fa considerate “intangibili” come il Primo Maggio.

Il raduno del corteo, l’unico che vede impegnate unitariamente Cgil-Cisl-Uil in provincia di Udine, è previsto a partire dalle 9.30 in piazza Garibaldi, la partenza attorno alle 10. Dopo le 11 il comizio conclusivo in piazza Indipendenza, per poi lasciare posto alla musica.

PORDENONE. Uno dei grandi temi del Primo Maggio è anche la sicurezza sul lavoro, soprattutto in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che alla fine del 2018 ha fatto segnare, con il +4%, uno dei tassi di incremento degli infortuni più alti a livello regionale, oltre a una tragica impennata degli infortuni mortali (29, contro i 26 del 2017). Pordenone la provincia che lo scorso ha fatto segnare la dinamica più grave, con un incremento che ha superato il 6%. Acquista dunque particolare significato l’omaggio alle vittime del lavoro che come da tradizione, alle 10.30 di domani, aprirà il corteo di Pordenone, con arrivo in piazza Municipio previsto attorno alle 11. Sul palco chiuderà gli interventi il segretario provinciale della Uil Roberto Zaami.

TRIESTE. In linea con la tradizione anche il programma delle manifestazioni in provincia di Trieste e di Gorizia. Il corteo del capoluogo regionale, storicamente il più affollato, seguirà il consueto percorso da Campo San Giacomo (ritrovo alle 9.30), con arrivo dopo le 11 in piazza dell’Unità, dove l’intervento conclusivo sarà affidato al segretario confederale della Cisl Ignazio Ganga. Rispettivamente alle 10.15 e alle 10.30, invece, le partenze dei cortei di Aurisina (da Santa Croce) e Muggia (in centro città), che faranno anche quest’anno da corollario alla manifestazione di Trieste.

GRADISCA. Un importante esponente nazionale del sindacato è atteso anche a Gradisca d’Isonzo, dove parlerà il segretario generale della Uil scuola Pino Turi: una presenza particolarmente significativa, la sua, vista la contrarietà dei sindacati al progetto di regionalizzazione della scuola avviato dall’assessore Rosolen e oggetto di un recente protocollo tra Regione e Miur. I manifestanti si raduneranno direttamente in piazza Unità, sede del comizio conclusivo, a partire dalle 10.