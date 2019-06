Festa per i 18 anni a Terzo d'Aquileia: in due finiscono all'ospedale

Festa di compleanno con malore per troppo alcol per una 18enne di Terzo d’Aquileia e un suo amico. I due hanno evidentemente esagerato con i festeggiamenti e il consumo di alcolici, sentendosi male nella notte tra domenica e lunedì. Gli altri partecipanti alla festa in casa, preoccupati per le condizioni di salute della coppia, hanno chiamato il 118, che a sua volta ha allertato i carabinieri.

I militari hanno accertato che alla festa in casa non erano presenti minorenni. Sul posto sono arrivati anche i genitori della festeggiata, che hanno accompagnato la neo diciottenne al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.