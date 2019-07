Fiamme in un appartamento a Sacile

Momenti di paura a Sacile. Poco dopo le 20, infatti, è scattato l’allarme per un incendio scoppiato in una palazzina in via Leonardo da Vinci. Tre partenze della centrale dei vigili del fuoco di Pordenone sono state impegnate per domare le fiamme. La prima partenza, la botte per rifornimento idrico e l'autoscala per consentire di operare dall'esterno al secondo piano dello stabile hanno eseguito le azioni di spegnimento fino a quasi a mezzanotte.

Nessuno, per fortuna, è rimasto ferito. Sul posto una pattuglia di carabinieri e una squadra di emergenza sanitaria.