Fiamme in un appartamento di Latisana, cinque intossicati

Vigili del fuoco in azione nel primo pomeriggio a Latisana. In fiamme in una palazzina in via Vendramin, a pochi metri dall'Ufficio Postale. Numerosi i mezzi sul posto.

Cinque persone intossicate sono state soccorse dai pompieri e affidate alle cure dei sanitari. Tre di loro facevano parte di un gruppo di pakistani richiedenti asilo politico, accolti nell'edificio. Tra le persone rimaste coinvolte ci sarebbero anche una bimba di 10 anni e sua madre, che ha respirato fumo nel tentativo di aiutare la figlia a scappare.

Ingenti i danni; la struttura al momento è stata dichiarata inagibile. Sul posto personale medico, i carabinieri e gli agenti della Polizia locale, che si sono fatti carico di regolare la circolazione per consentire le operazioni di soccorso.