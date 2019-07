Fiamme nella notte in un ristorante cinese

Incendio nella notte al civico 81 di via Pordenone ad Aviano, all'interno di un ristorante cinese. L'allarme è scattato intorno alle 23 e ha fatto accorrere sul posto cinque squadre dei vigili del fuoco. A bruciare è stata l'intera copertura dell'attività.

Le cause sono in corso di accertamento. I locali sono inagibili. Si è temuto per una persona che, però, è stata poi rintracciata all'esterno della ristorante in buone condizioni di salute.

Non ci sono state conseguenze sanitarie per alcuno. I danni sono ingenti. Sul posto anche i carabinieri. Questa mattina sarà eseguito un nuovo sopralluogo per cercare di capire perchè si sia scatenato il violento incendio. Le squadre dei pompieri hanno lavorato fino alle 3 di notte.