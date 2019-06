Fiamme sotto il raccordo autostradale, bruciano 400 balle di fieno

Un incendio di 400 rotoballe di fieno è scoppiato nella notte in un sottopasso del raccordo autostradale Ra13 nel Borgo Grotta Gigante. L'allarme è stato lanciato intorno alle 23.30 di ieri. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Opicina e una autobotte proveniente dal Comando di Trieste. Per le operazioni di spegnimento i pompieri hanno dovuto utilizzare una minipala gommata Bobcat. È con questo piccolo mezzo che è stato eseguito lo smassamento delle balle di fieno.

Utilizzando il Bobcat, il fieno compattato è stato trasportato in una zona adiacente ed è stato irrorato con molta acqua per evitare che le fiamme potessero riprendere forza. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutta la notte e stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza anche questa mattina. Le cause sono in corso di accertamento.

Sul posto ci sono anche i carabinieri. Non si registrano danni statici e non è stato necessario bloccare la circolazione. Il proprietario del fieno è un imprenditore agricolo della zona. Nessuno è rimasto ferito.