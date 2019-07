Fibra ottica a Rigolato, chiusure notturne sulla regionale 355

Arriva la fibra ottica a Rigolato e per consentire i lavori di posa in opera da parte di Sirti, Friuli Venezia Giulia Strade ha predisposto la chiusura notturna dei tratti interessati lungo la Strada regionale 355 in comune di Rigolato.

Dal 31 luglio al 9 agosto la strada “della Val Degano” sarà chiusa alla circolazione dal km 18+000 al km 19+000 dalle 21 alle 5.30 esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi infrasettimanali.



Per chi viaggia in direzione Villa Santina verso Sappada: in località Villa Santina svolta lungo la SS 52 “Carnica” fino a Santo Stefano di Cadore, quindi svolta a destra lungo la SR 355 “della Val Degano” fino a Forni Avoltri.



Per chi viaggia in direzione Sappada -verso Villa Santina: percorrenza della SR 355 “della Val Degano” da Forni Avoltri verso Santo Stefano di cadore, quindi svolta a sinistra lungo la SS 52 “Carnica” fino a Villa Santina.



L’impresa Sirti regolamenterà il traffico con il proprio personale nell'eventualità del passaggio di mezzi di soccorso o in caso di particolare intensità di traffico.