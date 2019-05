Fine settimana di liti tra vicini e in famiglia

Fine settimana decisamente 'conflittuale' in Friuli, con diversi casi di lite, in casa e tra vicini, denunciate ai Carabinieri.

L'episodio più grave si è verificato tra le mura domestiche a Udine. Al culmine di un violento scambio verbale tra due conviventi, l'uomo ha sferrato un pugno contro la vetrata della finestra, infrangendola. Ferito, con un tendine reciso, è finito in pronto soccorso all'ospedale di Udine. Sul posto sono intervenuti anche i militari per fare luce sulla vicenda.

Un'altra baruffa che ha richiesto la presenza degli uomini dell'Arma si è verificata in un'altra abitazione di Udine. Qui il figlio, in stato di agitazione, ha colpito prima la madre con un pugno al volto e, quindi, la sorella, accorsa per proteggere la mamma, con il manico della scopa, sempre al capo. I carabinieri hanno riportato la situazione alla calma.

Due altri litigi sono stati segnalati infine a Gemona del Friuli, lungo la strada statale 13 Pontebbana, con sei persone coinvolte, che si è risolta con l'aiuto dei militari dell'Arma, e a Palmanova, in un giardino condominiale. Un ultimo intervento, infine, per un ennesimo contrasto, a Moimacco.