Finte vaccinazioni, Petrillo rinviata a giudizio

E’ stata rinviata a giudizio Emanuela Petrillo, l'assistente sanitaria trevigiana accusata di non aver vaccinato migliaia di bambini. Il processo a suo carico comincerà il 24 settembre davanti al Tribunale di Udine, in composizione collegiale.

Petrillo è indagata per falso ideologico, peculato e omissione in atti d'ufficio. L'ipotesi dell'accusa è che, tra il 2009 e il 2015, quando era una dipendente dell’Aas 3, nel distretto di Codroipo, l'infermiera abbia finto di somministrare le vaccinazioni ai pazienti. Ma ad accorgersi che qualcosa non andava erano stati i colleghi della donna all’Usl 2 di Treviso, da dove era stato lanciato l’allarme, facendo partire le indagini anche in Friuli. La donna si è sempre dichiarata innocente e vittima di un complotto.

La difesa di Petrillo, rappresentata dall'avvocato Paolo Salandin, aveva chiesto di spostare il procedimento a Trento, in base al legittimo sospetto basato sulle "pressioni mediatiche" in Friuli. Ma la Cassazione aveva respinto l’istanza, dando il via libera alle udienze al Tribunale di Udine. Oggi, il giudice ha ufficialmente aperto il procedimento che dovrà chiarire il comportamento dell’assistente sanitaria nei confronti dei tanti pazienti che non erano stati immunizzati.