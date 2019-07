Primo fiocco azzurro a Latisana dopo tre anni. Poco prima delle 19, infatti, è venuto alla luce il primo bimbo nel reparto di ostetricia e ginecologia, che è tornato in attività ieri, in concomitanza con la chiusura del punto nascita di Palmanova. Alle 18.53, come comunicato a Telefriuli dal vicecommissario dell’AAS2 Bassa Friulana Isontino, Daniele Trentin, è nato Simone. I suoi genitori sono di Mortegliano.