Fiume Veneto, perdita di Gpl da un serbatoio

Intervento, nel primo pomeriggio, per fuoriuscita di Gpl da un impianto alimentato da un serbatoio interrato, a Fiume Veneto, in via Fermi, nella zona industriale del paese. Sul posto la prima partenza dei vigili del fuoco di Pordenone ha verificato che il rilascio era causato dalla rottura di una valvola. La dispersione della sostanza in atmosfera si manifestava come una nebbia.

Intercettata la valvola di mandata, la perdita è stata controllata con getti di acqua nebulizzata. Visto che si trattava di un gas più pesante dell'aria, i pompieri hanno effettuato anche un un controllo con esplosimetro, per verificare l'eventuale presenza di sacche residue, bonificando così l'area.