Fondi ai corregionali all'estero, mazzata per l'Ente Friuli nel Mondo

Cala la torta ma crescono le fette. E così le associazioni dei corregionali all’estero si trovano a fare i conti con meno risorse per la loro attività istituzionale. Non tutte, però. Perché a essere maggiormente penalizzato è proprio il sodalizio più grande e strutturato: l’Ente Friuli nel Mondo.

Da quest’anno è entrato in vigore un nuovo regolamento per il riparto dei finanziamenti, il cui testo definisce nel dettaglio le spese ammissibili e quelle no. Il fondo messo a disposizione dalla giunta Fedriga nel 2019 per la parte istituzionale (dai costi di amministrazione e segreteria a una serie di attività da svolgere in corso d’anno) è sceso da 820mila euro a 770mila. Risale, però, all’amministrazione Serracchiani la scelta di aumentare la platea dei soggetti beneficiari, riconoscendo dal 2017 anche la ‘Clape Friûl dal Mont’. Sono così salite ben a 7 le associazioni che mantengono i rapporti con i corregionali all’estero e i loro discendenti. Ma ecco quanti soldi andranno quest’anno.

All’Ente Friuli nel Mondo, cabina di regia di oltre 150 Fogolârs sparsi nei cinque continenti, le risorse scendono da 300mila a 258mila euro, ben lontano dagli anni d’oro quando poteva contare su cifre molto più alte.

All’associazione Giuliani nel Mondo vanno quest’anno 144mila euro, rispetto ai 160mila dell’anno scorso. Il contributo all’Ente friulano assistenza sociale culturale emigranti (Efasce) passa da 150mila a 117mila euro. Scende anche quello per l’Associazione lavoratori emigrati del Friuli-Venezia Giulia (Alef) da 75mila a 56mila euro. Stessa sorte, seppur in misure limitata, anche per l’Unione emigranti sloveni (Slovenci po Svetu) la cui quota passa da 85mila a quasi 80mila euro, ma soltanto in questo caso la stessa legge definisce un minimo del 10,37% rispetto al fondo complessivo.

Per un’altra associazione, invece, il contributo aumenta da 50mila a quasi 76mila euro: si tratta dell’Ente regionale delle Acli per i problemi dei lavoratori emigrati (Eraple). Infine, alla ‘debuttante’ Clape Friûl dal Mont viene riconosciuto un riparto di 40mila euro.