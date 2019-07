Fondo per i risparmiatori traditi, si allunga l'attesa

Doveva essere attivo da oggi il portale Consap per le domande d’accesso al Fir, il fondo di indennizzo per i risparmiatori traditi dalle banche. Invece, non è ancora possibile allegare la documentazione necessaria per ottenere i rimborsi. Lo ha fatto sapere l’avvocato Barbara Puschiasis, presidente di Consumatori Attivi, intervenuta oggi in diretta alla trasmissione di Telefriuli A Voi la linea.

“I risparmiatori sono disperati e questo continuo aggiornamento delle date e questo allungamento dei tempi non fa che esasperare le persone, già provate” ha spiegato. In considerazione dell’approssimarsi del mese di agosto, Puschiasis ritiene che ci vorranno ancora diverse settimane prima che la piattaforma diventi operativa. Collegandosi al sito internet fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, alla voce ‘da quando si può presentare la domanda’ viene spiegato che ciò sarà possibile “a partire dalla data che verrà stabilita nelle prossime settimane da un apposito decreto ministeriale”.

E ai risparmiatori non resta che attendere. E sperare che presto arrivi una notizia positiva, dopo i tanti annunci puntualmente disattesi. La presidente di Consumatori Attivi ricorda che in Friuli Venezia Giulia sono circa 16mila i risparmiatori traditi dalle banche venete. Di questi, sono potenzialmente 12mila quelli ad avere diritto ai rimborsi.