Forni di Sopra, officina non in regola

Sempre alta l’attenzione della Polizia Stradale sulle autofficine e sugli esercizi commerciali la cui attività è connessa alla circolazione stradale. Nell’ambito di controlli mirati, il personale della Sottosezione di Amaro ha effettuato un controllo amministrativo nei confronti di un’autofficina in Comune di Forni di Sopra. Gli accertamenti hanno fatto emergere una tenuta irregolare dei registri di carico/scarico dei rifiuti, sia quelli classificati come non pericolosi, ma soprattutto quelli classificati pericolosi. Dai registri emergeva che le ultime trascrizioni risalivano a oltre 5 anni fa.

Uno sguardo accurato all’officina ha fatto, inoltre, emergere che non erano rispettate le prescrizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; in particolare, gli estintori non erano stati sottoposti alla revisione semestrale obbligatoria da oltre 7 anni.

Il titolare è stato multato con una sanzione superiore a 6mila euro ed è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per le violazioni riscontrate nell’ambito della sicurezza sul lavoro; dovrà sanare le anomalie riscontrate entro 15 giorni dalla contestazione.