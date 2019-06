La scorsa notte ignoti hanno forzato la porta d’ingresso laterale di un’osteria in via Liburnia, a Muggia. Una volta entrati, hanno sottratto alcuni generi alimentari e il fondo cassa di circa 25 euro. Incursione anche all’interno della farmacia di piazza Foraggi con un tentativo di manomissione di un quadro elettrico. Non si è verificato nessun ammanco, né di denaro né di prodotti farmaceutici. Sono intervenuti gli equipaggi della Squadra Volante.