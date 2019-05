Freddo e vento, diversi alberi caduti sulle strade del Fvg

Una depressione sta interessando gran parte dell'Italia, favorendo un afflusso di correnti fredde e umide in quota, nord-orientali più secche negli strati medio-bassi.

Forti raffiche di vento ancora nella zona collinare del Friuli. Una decina gli interventi dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri tra Tarcento, Lusevera, San Giovanni al Natisone, Majano e Artegna. Questa mattina nuovi interventi. Una corriera che stava raggiungendo l'alta Val Torre attraverso Villanova delle Grotte ha dovuto deviare per la presenza di un albero caduto sulla carreggiata.

Piante pericolanti si segnalano anche a Resia e nella zona di Majano. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Nel Friuli Occidentale alberi caduti sulla sede stradale a Castelnovo del Friuli, Vito d'Asio in via Fonte Solforosa, Cavasso Nuovo e a Travesio, dove i pompieri sono intervenuti per riparare il tetto della sede del Municipio; alcuni elementi della copertura si erano staccati ed erano stati trasportati dal vento fino al centro del paese. Nessuno è rimasto ferito.

LE PREVISIONI. Ecco le indicazioni meteo dell'Osmer Arpa Fvg.

OGGI. Cielo in prevalenza coperto con probabili piogge sparse intermittenti in genere deboli, sui monti nevicate oltre i 1.300-1.600 metri circa, specie su Alpi e Prealpi Giulie, sul Tarvisiano a 900 metri circa. Soffierà vento da nord-est, anche forte sui monti in quota, specie sulle zone orientali, da moderato a sostenuto sulla pianura; Bora da sostenuta a forte sulla costa, con raffiche a Trieste ed anche sul Carso intorno a 100 km orari.

DOMANI. Cielo da nuvoloso a coperto, con possibili piogge sparse intermittenti in genere deboli, sui monti nevicate oltre i 1.200 metri circa, sul Tarvisiano a 800 metri circa. Soffierà vento da nord-est, anche forte al mattino, specie sui monti in quota e sulle zone orientali, moderato in giornata sulla pianura; Bora da sostenuta a forte sulla costa, specie al mattino, poi un po' in calo.

MERCOLEDI'. Cielo da nuvoloso a coperto con possibili deboli piogge sparse, probabili nevicate sui monti, fino 1.200-1.500 metri circa. Soffierà vento da nord o nord-est moderato, Bora moderata sulla costa.