Friulana uccide il marito nel sonno in Sicilia

Un colpo al torace mentre dormiva nel suo letto. Antonella Cover, 55 anni, orginaria di Pordenone, ha ucciso così il marito, Filippo Mazzurco, 64 anni, stamani, a Partinico, in Sicilia.

Dopo il delitto la donna è uscita di casa e si è presentata negli uffici del commissariato del paese con il coltello ancora sporco di sangue in mano. Ha confessato il delitto e poi non ha più pronunciato neanche una parola. Non ha neanche risposto a uno dei due figli che le ha chiesto. "Mamma, perchè l'hai fatto?".

Filippo Mazzurco e Antonella Cover erano sposati da alcuni anni, anche se negli ultimi tempi litigavano spesso e stavano per separarsi. Negli ultimi mesi l'uomo era andato in Svizzera a lavorare come elettricista ma, proprio nel Paese elvetico, era stato colpito da un infarto ed era stato costretto a rientrare a Partinico.

Era andato a vivere a casa della madre, in un appartamento al piano di sotto rispetto a quello dove viveva la moglie, nella stessa palazzina in via Edison. Questa mattina la friulana, come faceva ogni tanto, è scesa dalla suocera per fare colazione con lei. Mentre l'anziana preparava il caffè, Antonella Cover è entrata nella camera da letto dove dormiva il marito e lo ha colpito al torace con un grosso coltello da caccia.

La mamma di Mazzurco ha tentato di fermare la nuora ma è stata spinta a terra. Cover è poi uscita di casa ed è andata a costituirsi alla Polizia.