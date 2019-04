Friuli ancora in fiamme

Ancora fiamme in Friuli. I vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono stati allertati nel tardo pomeriggio per un incendio divampato sulle colline di Tarcento, nella zona di Belvedere.

Rogo in corso anche in un bosco a Treppo Grande, in un capannone del Codroipese e a Fagagna. Maxi lavoro per i pompieri dei vari distaccamenti, tutti già in azione.

Gli incendi boschivi stanno interessando da diverse settimane il Friuli Venezia Giulia. "Le scarse precipitazioni che hanno caratterizzato l'inverno appena concluso e la conseguente secchezza della vegetazione, complice il vento, permettono il propagarsi dei roghi che, ricordiamolo sempre, devono avere una fonte di innesco per generarsi", spiegano i tecnici della Protezione civile regionale.

"L'innesco dovuto a cause naturali è rappresentato dai fulmini che, colpendo uno o più alberi, li infiammano dando inizio all'evento. Molto possiamo fare per contrastare questa piaga che ogni anno distrugge il patrimonio boschivo di tutti e l'habitat di molte specie selvatiche. Un esempio è quello di rispettare i divieti: è vietato gettare mozziconi di sigaretta, accendere fuochi o sostare con la macchina accesa a marmitta incandescente su strade limitrofe al bosco o nel bosco".

"Se avvisti un incendio boschivo, segnalalo immediatamente al numero verde della protezione civile 800 500 300. La tempestività in questi casi è fondamentale".