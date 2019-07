Friuli: evitato un Morandi 2, sotto il ponte una bomba a orologeria

Se non ci fosse stato quell’imprevisto, nessuno se ne sarebbe accorto e in Friuli ci saremmo trovati un potenziale ponte Morandi 2 a rischio di crollo. La struttura incriminata è ancora in fase di realizzazione: si tratta del nuovo ponte sul Torre della strada ex provinciale 50 Palmanova-Manzano, in comune di Chiopris Viscone. L’intervento di inserisce nella riqualificazione del collegamento tra il casello autostradale di Palmanova e il distretto della sedia, affidato all’autorità commissariale per l’emergenza dell’A4.

