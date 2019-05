Brutto incidente in Strada Cornadella, a Sacile, all'imbocco del sottopassaggio ferroviario. Una moto e un’auto, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si sono scontrate frontalmente.

Il centauro ha riportato ferite gravi: soccorso dal personale del 118, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno messo in sicurezza i mezzi e supportato i sanitari.