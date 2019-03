Frontale in via Pozzuolo, due feriti gravi

Grave incidente intorno alle 6.30 di questa mattina in via Pozzuolo, a sud di Udine, all'altezza della sede dell'Azienda per i servizi sanitari del Medio Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del radiomobile, si sono scontrati frontalmente una Peugeot 307, che proveniva da Udine, con a bordo due giovani stranieri, e una Ford Escort, che viaggiava in direzione opposta.

L'impatto è stato tremendo. Sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco del comando di Udine che, alle 8 di questa mattina, erano ancora sul posto per la messa in sicurezza dei mezzi e della carreggiata.

Sono rimasti feriti in modo grave i due giovani stranieri, mentre ha riportato conseguenze meno serie il conducente dell'altra macchina.