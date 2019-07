Frontale sullo stradone di Lignano, donna in fin di vita

Gravissimo incidente stradale poco dopo le 21 lungo lo stradone che collega Latisana a Lignano, all'altezza di Gorgo, in prossimità del ristorante Le Griglie. Per cause in corso di accertamento si sono scontrate due vetture, una Ford Fusion e una Volkswagen Touran. Tremendo l'impatto frontale.

Cinque le persone che sono rimaste ferite, una in maniera gravissima. Si tratta di un'intera famiglia - composta da padre, madre e due figli, tutti portati in ospedale - e di una donna che viaggiava da sola sull'altro veicolo. Quest'ultima è stata rianimata sul posto. Le sue condizioni sono molto gravi. Sul posto i vigili del fuoco del Distaccamento di Latisana e il personale medico di due ambulanze.