Frontale tra due auto, due feriti

Incidente nella tarda mattinata, lungo la regionale 352, in località San Marco, fuori le mura di Palmanova. Per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile dei Carabinieri, intervenuti sul posto per viabilità e rilievi, si sono scontrate due utilitarie.

L'impatto, fronto-laterale, ha visto finire le due auto contro il guard-rail. Sono rimasti feriti in maniera lieve entrambi i conducenti, trasportati all'ospedale di Palmanova in ambulanza per accertamenti.

Sul posto, per la messa in sicurezza delle vetture incidentate, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli.