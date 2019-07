Frontale tra due auto a Pordenone

Fontale tra due auto, nel primo pomeriggio, a Pordenone. Una Mercedes Classe A e un Opel Corsa, per cause ancora al vaglio delle forze dell'ordine, si sono scontrate in Viale D'Aviano, all'incrocio con Viale Montereale. Una persona a bordo della Classe A è rimasta ferita in modo serio: soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata in ospedale con un trauma commotivo. Conseguenze non gravi, invece, per le altre persone coinvolte nell'incidente.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Pordenone, che hanno messo in sicurezza le auto e collaborato con il personale medico; dei rilievi, invece, si sono fatti carico i Vigili Urbani di Pordenone.