Frontale tra due utilitarie a Moraro

Brutto incidente frontale tra due utilitarie nel tardo pomeriggio di oggi, in comune di Moraro. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile di Gorizia si sono scontrati due mezzi, una Toyota e una Nissan. Dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza. Erano stati segnalati, infatti, due conducenti incastrarti nei loro abitacoli.

Giunti sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, i sanitari hanno accertato, per fortuna, che le due persone erano ferite in maniera non gravissima. Entrambe sono state trasportate in ospedale. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e la sede stradale.