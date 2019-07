Fuga di gas a Gorizia, rimosse diverse auto

Allarme nella tarda serata di ieri, poco dopo le 20.30, per una fuga di gas a Gorizia, in via Montesanto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando isontino insieme ai tecnici dell'Amga. È stata subito bloccata la fornitura di gas a una palazzina. Diverse auto posteggiate lungo la strada sono state spostate per evitare che l'accensione dei motori potesse innescare un incendio o un'esplosione.

Le macchine operatrici hanno scavato sotto il sedime stradale per individuare la perdita. Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse alle 2.30 di questa mattina. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.

Intervento dei vigili del fuoco per un fuga di gas anche in una casa vacanza di Bibione. I pompieri del comando di Udine sono intervenuti a supporto. Si trattava di un fornelletto lasciato acceso sul piano cottura. Nessuna conseguenza sanitaria per i turisti.