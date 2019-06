Fuga di gas nella notte in viale Palmanova, a Udine, all'altezza della nuova rotonda nell'area ex Coca Cola. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e tecnici del gas.

L'allarme è scattato intorno alle 22.45. I pompieri hanno lavorato per circa due ore insieme ai tecnici per mettere in sicurezza l'area. Nessun disagio per la comunità locale.