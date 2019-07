Fumo da un appartamento in pieno centro a Lignano

Un condizionatore al primo piano di una palazzina di via Tolmezzo, a Lignano Sabbiadoro, è andato in cortocircuito. Il problema di natura elettrica ha richiamato inevitabilmente l'attenzione di diverse persone di passaggio, a causa del denso fumo nero che si è sprigionato dal ventilatore esterno. L'appartamento interessato in quel momento per fortuna era disabitato.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito dopo la chiamata di un residente al Nue112. Dall'impianto non si sono sprigionate fiamme, ma le operazioni dei pompieri sono state seguite dai numerosi turisti e curiosi che si trovavano in zona. L'alloggio è stato raggiunto sia dall'interno sia dall'esterno con una scala. Sul posto anche un'ambulanza che fortunatamente non è servita.