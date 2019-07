Fuori strada con l'auto, salvi madre e figlioletto

Madre e figlioletto intrappolati all’interno della vettura finita fuori strada e sospesa in bilico su un terrapieno in terra battuta, nella tarda mattinata di ieri, in via San Pelagio a Trieste. Una Volante della Questura ha soccorso la donna e il bambino riuscendo a fatica a ridare aderenza alle ruoti motrici dell’auto e, quindi, a permettere al mezzo di uscire dall’argine. La disavventura si è conclusa con tanto spavento, ma fortunatamente i due occupanti non dovuto ricorrere alle cure dei sanitari.