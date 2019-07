Furgone del pane finisce fuori strada

Poco dopo le 12, in viale Treviso a Pordenone, un furgone adibito al trasporto del pane, per cause ancora in corso di accertamento, è finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Pordenone e il personale sanitario.

Per fortuna, nonostante l'importante dinamica, gli occupanti sono usciti illesi; sono stati comunque trasportati in ambulanza all'ospedale di Pordenone per gli accertamenti del caso. Dei rilievi, si sono fatti carico gli agenti della Polizia stradale e la Polizia locale.