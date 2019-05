Furgone in fiamme, autista si salva per miracolo

Paura nella tarda mattinata in via Ialmicco a Udine dove un furgone ha preso fuoco durante la marcia. Il rogo è divampato probabilmente per un guasto di natura elettrica. Il conducente del mezzo è riuscito miracolosamente a mettersi in salvo e non è rimasto ferito.

Sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco del comando di Udine che hanno domato le fiamme. Nessun disagio alla circolazione poiché il problema si è verificato in una strada poco frequentata. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.