Furgone in fiamme nel parcheggio del market

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di ieri nel posteggio del supermercato Eurospin di Santa Maria la Longa dove, improvvisamente, all'orario di chiusura, un furgone fermo nel parcheggio è stato avvolto dalle fiamme. A bordo del mezzo non c'era nessuno.

Sul posto, dopo l'allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine che hanno domato il rogo e i carabinieri, che hanno mantenuto l'ordine, dal momento che alcuni clienti del negozio si erano avvicinati troppo e potevano essere in pericolo. Il mezzo andato a fuoco, di proprietà di alcuni nomadi, sarebbe stato usato per compiere un furto all'interno del supermercato Eurospin della zona. Gli autori del furto sono stati denunciati e il mezzo posto sotto sequestro.