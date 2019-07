Furti a casa dei turisti: due arresti a Lignano

Ieri pomeriggio, martedì 16 luglio, gli agenti della Polizia di Stato in servizio nel Posto Temporaneo di Polizia di Lignano Sabbiadoro hanno arrestato due minorenni di origini croate responsabili di un furto in una villetta.

Verso le 18.30 la Sala Operativa della Questura udinese ha ricevuto la segnalazione di un'automobilista che aveva appena visto due ragazzi scavalcare il muro di cinta ed entrare nel giardino di una villetta della zona residenziale di Lignano Pineta, dopo aver a lungo suonato a un campanello, senza ottenere risposta. La Volante in servizio ha raggiunto immediatamente l'abitazione, rintracciando poco distante due giovani la cui descrizione corrispondeva a quella fornita dall'automobilista che ha lanciato l'allarme. Dal marsupio di uno dei due era ben visibile la punta di un cacciavite. L'altro giovane, invece, era sprovvisto di alcun documento.

I due ragazzi sono stati accompagnati negli uffici del Posto di Polizia per gli accertamenti successivi e durante il breve tragitto gli agenti sono stati contattati da un altro residente che riferiva di aver visto poco prima due giovani, assomiglianti ai due ragazzi appena fermati, uscire correndo da un'altra abitazione adiacente alla propria. Il sopralluogo successivo ha confermato il sospetto che effettivamente qualcuno si era introdotto all'interno della villa in questione forzando la finestra che dà sul retro, lasciando evidenti segni d'effrazione: il proprietario deve ancora verificare gli eventuali ammanchi.

All'interno di uno zainetto di uno dei due ragazzi è stato rinvenuto un prezioso bracciale, personalizzato dalla proprietaria con ciondoli particolari e facilmente distinguibili, risultato poi frutto di un furto perpetrato ai danni di una turista in un'altra abitazione vicina alla prima, alla quale in serata è stato restituito.

Fotosegnalati per una completa identificazione, i due, uno prossimo ai 18 anni e l'altro ai 15, sono stati arrestati.

Solo una decina di giorni fa la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha promosso la realizzazione di specifici servizi attraverso un 'Action day', giornata dedicata alla lotta dei furti in appartamento'. Nelle regioni del Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia le Forze di polizia e le polizie locali hanno operato sinergicamente per prevenire e reprimere il fenomeno.

Ai servizi hanno preso parte 4.772 operatori della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e delle Polizie locali: 29 le persone denunciate per ricettazione, 27 quelle denunciate e ben 13 quelle arrestate per furto in abitazione.

Due degli arresti sono stati eseguiti da una Volante della Questura di Udine, che il pomeriggio del 4 luglio scorso ha arrestato due cittadine croate in flagranza di furto in un'abitazione del centro cittadino, e nonostante il loro tentativo di fuga.

Le due, in stato interessante, utilizzando diversi alias in tutto il territorio nazionale, da anni erano dedite ai furti. In giudizio direttissimo sono state condannate, la scorsa settimana, entrambe a 3 anni e 4 mesi di reclusione.