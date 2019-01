Furti a raffica per la fine dell'anno in Friuli

Mette in fuga i ladri gridando a squarciagola e chiama i carabinieri. Così un pensionato di Cervignano si risparmia il furto in casa. Anche a Reana il padrone di un’abitazione si è trovato faccia a faccia con i malviventi e, urlando, li ha fatti scappare nelle campagne. Il colpo è andato a buon fine, invece, a Udine in via del Maglio dove sono spariti diversi monili in oro. Indagano i carabinieri.



Altri fatti di cronaca si sono registrati nell'ultimo giorno dell'anno.

Denuncia ai carabinieri di Faedis il furto di un orologio d’oro e di una fede: dice ai militari che ad averli sottratti è stata l’ex convivente. Ma mente e viene denunciato per calunnia. Orologio e fede, infatti, vengono trovati dai militari nella sua abitazione.



I carabinieri di Lignano hanno arrestato e accompagnato nella sua abitazione un 49enne del posto in esecuzione di un ordine di detenzione domiciliare emesso dalla Procura di Udine. l’uomo deve scontare una pena di arresto di tre mesi 3 e 10 giorni per reati legati al possesso di sostanze stupefacenti commessi nel 2014 a Lignano.



Ruba abiti per 40 euro dal negozio SuperOne di Codroipo ma viene bloccato dai carabinieri che lo denunciano. A finire nei guai un cittadino italiano residente in provincia di Vicenza, già sopposto alla misura del divieto di ritorno nel Comune di Codroipo emessa dalla Questura di Udine.