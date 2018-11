Furti in appartamento in Friuli: responsabile arrestato in Germania

Lunedì 19 novembre la Polizia tedesca ha dato esecuzione al Mandato di Arresto Europeo, disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso il 15 novembre dalla locale Procura della Repubblica, nei confronti di un 50 enne cittadino rumeno.



Lo straniero deve scontare una pena di anni 4 mesi 8, emessa a seguito di più condanne, disposte dal Tribunale di Udine, per vari episodi riguardanti alcuni furti in casa a Codroipo, Cassacco, Udine e Martignacco. I fatti contestati all'uomo sono avvenuti fra il settembre 2013 ed il gennaio 2014. Le indagini hanno così permesso di accertare la responsabilità del rumeno che avrebbe agito con almeno altri due complici.



A seguito del provvedimento di condanna con il concorso della Direzione Centrale della Polizia Criminale, Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, hanno permesso di rintracciare il condannato in Germania, dove si trovava in stato di arresto provvisorio, in quanto colpevole di furto, e dove è stato fermato su mandato di Arresto Europeo della Procura di Udine.



Sono in corso le procedure estradizionali a cura del Ministero di Giustizia.