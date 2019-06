Furto con inseguimento al Bennet, preso

I Carabinieri di Sacile, sabato sera, hanno arrestato per furto aggravato in concorso un 24enne di Basiliano già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 19.30, al 112 era arrivata una segnalazione dal supermercato Bennet, nel centro commerciale I Sacili di viale Europa, dove tra ragazzi erano stati notati aggirarsi con fare sospetto nei camerini e tra le corsie degli alimentari, per poi dileguarsi tra i campi con vistose borse, dopo che avevano pagato solamente un pacchetto di caramelle.

Arrivato sul posto i militari dal vicino cavalcavia hanno individuato i fuggitivi che uscivano da uno stabile abbandonato, allontanandosi, ognuno in una direzione diversa, tra la vegetazione e la zona industriale. I carabinieri si sono quindi lanciati all’inseguimento di uno dei giovani che, alla fine, si è trovato sbarrato la via di fuga dall’arrivo di una pattuglia del Radiomobile di Pordenone.

La sua descrizione corrispondeva a quella fornita dai responsabili del supermercato e, nascosto sotto una siepe, in una casa abbandonata, è stato trovato un borsone con generi alimentari (confezioni di tonno e caffè) per un valore di circa 300 euro, risultati rubati. Sono in corso accertamenti per dare un nome ai complici. Nel frattempo, il 24enne è ai domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo che si terrà questa mattina.