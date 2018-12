Furto di profumi a Tarvisio

Due cittadini romeni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso per aver rubato profumi e prodotti di cosmetica in un negozio di Tarvisio. Intorno all'orario di chiusura dei negozi, i carabinieri dell'aliquota Operativa del Norm della Compagnia di Tarvisio hanno notato una Volkswagen Passat vecchio modello, con targa svedese, posteggiata fuori da un punto vendita della cittadina dell'Alto Friuli.

Insospettiti, hanno fatto un controllo e hanno scoperto che i due romeni, di 27 e 30 anni, alloggiati in un b&b di Tarvisio, avevano nascosto sotto gli abiti i profumi e i prodotti di cosmesi. La refurtiva, del valore di 50 euro, è stata restituita al negozio.