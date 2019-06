Furto e tentata estorsione al Parco del Cormor

Due giorni fa, un pensionato 60enne è stato aggredito al Parco del Cormor. L’uomo, dopo aver fatto acquisti al centro commerciale, aveva deciso di fare una passeggiata nel verde. E’ stato avvicinato da un 25enne rumeno che, dopo aver scambiato alcune parole con lui, aveva tentato un approccio sessuale, strappandogli dal collo la catenina.

La vittima chiedeva al giovane di restituirgli il maltolto, ma il giovane, con fare minaccioso, ha risposto che gliela avrebbe restituita solo a fronte del pagamento di 500 euro. L’uomo, non avendo con se la cifra, ha detto al giovane che si sarebbe recato al bancomat più vicino. Allontanatosi in auto, ha chiamato la Polizia. Gli agenti hanno quindi organizzato la trappola: mentre il malcapitato 60enne veniva raggiunto dal giovane, che si era nascosto tra i cespugli, hanno atteso il momento in cui l’uomo ha estratto dalla tasca dei pantaloni il portafogli.

Prima che si concretizzasse lo scambio denaro/catenina, i poliziotti, che avevano seguito a debita distanza tutta la scena, hanno bloccato il 25enne, in Italia senza fissa dimora. Addosso, nascosta in un pacchetto di sigarette, aveva la catenina in oro giallo rubata poco prima. Il giovane è stato quindi arrestato per furto aggravato e tentata estorsione.