Colpo natalizio a Pozzuolo del Friuli dove una donna che stava rientrando a casa ha notato una vettura di piccola cilindrata, di colore grigio chiaro, con tre donne che uscivano dalla sua proprietà.

Tempo di parcheggiare e salire in casa per scoprire il furto. Sono stati rubati cento euro che erano in una busta lasciata assieme ai regali di Natale. La donna si è rivolta ai carabinieri della Compagnia di Latisana per denunciare l’accaduto.