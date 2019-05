Fvg, un bambino su sette a rischio povertà

In Friuli Venezia Giulia un bambino su sette è a rischio povertà ed esclusione sociale. Il dato è emerso oggi a Trieste alla presentazione di una pubblicazione realizzata dal Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In particolare, nel 2017, in Fvg la percentuale delle persone minorenni in povertà relativa era superiore al dato nazionale (26,3% contro 21,5%), quella dei minori a rischio povertà ed esclusione sociale era inferiore (14,9% contro 32,1%). Sempre secondo la ricerca, i minorenni stranieri non accompagnati presenti e censiti nella nostra regione nel 2018 erano 629, il 5% dei 12.457 presenti in Italia.

Per quel che riguarda i minorenni in carico ai Servizi sociali, invece, la ricerca rileva che nel 2018, in Fvg erano 516, 19.953 in Italia, ovvero il 2,6%.