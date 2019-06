Gaiatto racconta la sua verità sui milioni spariti

È ripreso questa mattina nell’aula De Nicola del Tribunale di Pordenone il processo a porte chiuse, con rito abbreviato, che vede imputato Fabio Gaiatto, accusato per la truffa finanziaria da 70 milioni di euro delle Venice Investment che ha raggirato oltre 3.000 persone.

Il broker, presente in aula, ha raccontato la sua verità. Nella seconda udienza del processo, con rito abbreviato, che lo vede imputato per truffa, associazione a delinquere, abusivismo finanziario e bancario e auto riciclaggio, ha reso dichiarazioni spontanee, rimarcando la sua buona fede e la voglia di collaborare con gli inquirenti.

I soldi, a suo dire, andrebbero cercati all'estro, in particolare in Croazia, nelle società che lo hanno truffato. Per l’imputato, il pm Raffaele Tito nella prima udienza aveva chiesto nove anni di reclusione, interdizione perpetua dai pubblici uffici, una multa di 5.000 euro, la confisca dei soldi già sequestrati per un valore di 30mila euro e il sequestro per equivalente di 20 milioni di euro. Ma il difensore di Gaiatto, l’avvocato Guido Galletti, ha invocato l’assoluzione su quasi su tutto il fronte, eccetto per fatti minori antecedenti l’aprile 2016, come l’abusivismo finanziario, derubricando la truffa in appropriazione indebita.

Spetterà ora al giudice Eugenio Pergola emettere una sentenza, che potrebbe arrivare nella prossima udienza del 3 luglio.