Geografia dell’azzardo, Gorizia è la capitale Fvg

E’ Gorizia la capitale del gioco d’azzardo in Friuli Venezia Giulia. Ogni abitante maggiorenne della provincia, nel 2017, al netto delle vincite, ha speso 392 euro collocando Gorizia al 24esimo posto fra le province italiane. Molto più virtuose sono le province di Pordenone (322 euro a testa, al 64.mo posto in Italia) e Trieste (320 euro a testa, al 66.mo posto). La palma di territorio più 'virtuoso' va a Udine dove ogni maggiorenne spende in media 307 euro all’anno, collocando il capoluogo friulano al 74esimo posto fra le 107 province italiane.

L’analisi è del Sole 24 ore che ha elaborato dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In termini assoluti, è dalla provincia di Udine che l’erario ricava il maggior gettito dal gioco d’azzardo: 76,2 milioni di euro nel 2017. Seguono le province di Pordenone (49 milioni), Trieste (34,5 milioni) e, infine, Gorizia (24,6 milioni di euro).