Ragazzino gioca sul cornicione della finestra e cade dal 4 metri: è molto grave. È successo nella tarda serata di ieri in una palazzina di un paese alle porte di Udine. A dare l'allarme è stato uno dei due genitori che in quel momento era in casa. Si tratta di un giovane di 16 anni.

Soccorso dall'equipe medica di un'ambulanza, è stato trasportato all'ospedale di Udine in condizioni gravi. È ricoverato in terapia intensiva in prognosi riservata.