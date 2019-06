E' probabile che siano la refurtiva di qualche colpo messo a segno di recente a Trieste, igioielli che la Polizia giuliana ha rinvenuto in un tombino in via Zanetti. Si tratta di cinque orologi , due anelli e una serie di monili di scarso valore, molto probabilmente bigiotteria. Attraverso la foto la Polizia invita i proprietari o chi li riconoscesse a contattare il numero 040 3790531.