Gioielliere ucciso a Trieste, condannata a 12 anni

La Corte di Assise di Trieste ha condannato oggi a 12 anni di reclusione Ljubica Kostic, di 46 anni, per l’omicidio del gioielliere Aldo Carli, di 75 anni, picchiato e strangolato nel cortile della sua a Opicina, nella notte fra il 19 e il 20 dicembre del 2017.

La donna è stata riconosciuta colpevole del reato di omicidio volontario. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 22 anni di reclusione. Il difensore di Kostic, l’avvocato Alessandro Giadrossi, aveva chiesto l’assoluzione, sostenendo che la donna è estranea ai fatti. Giadrossi ha annunciato ricorso in Appello.

Per l’omicidio di Carli, insieme a Kostic, che è detenuta nel carcere del Coroneo, sono state rinviate a giudizio altre tre persone che quella notte erano a Opicina con lei. Due di loro sono latitanti e uno è detenuto in Serbia. Kostic ha sempre sostenuto di essere rimasta in auto mentre gli altri tre agivano.

Della banda facevano parte una donna, Olivera Petrovic, una prostituta a cui Carli negli ultimi anni aveva prestato 240 mila euro tra contanti e gioielli, e un uomo, Dusan Pejcic. Il quarto componente, un ex poliziotto che all'epoca dei fatti era compagno della Petrovic, si chiama Milan Pesic: è in carcere in Serbia, già detenuto per altre ragioni.