Giovane ciclista investita a Tricesimo

Incidente in piazza Libertà, a Tricesimo, all'intersezione con via di Pers, a pochi metri dalla biblioteca civica.

Il sinistro è avvenuto alle 8 di questa mattina, quando un conducente con la sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito una ciclista 18enne. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti i sanitari con un'automedica e un'ambulanza; per i rilievi e la gestione della viabilità, gli uomini della Polizia locale e i carabinieri di Tricesimo. La ragazza ferita è stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine.