Era stato fermato per un controllo in una via di Udine. Sottoposto a perquisizione, i Carabinieri del Norm hanno scoperto che il giovane, un 24enne di Spilimbergo, aveva con sé un coltello a serramanico di 21 centimetri e una piccola quantità di marijuana (2 grammi). Per questo il ragazzo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti a offendere e segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale.