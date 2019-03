Giro di vite per i furbetti del termostato

In futuro, tenere troppo alto il riscaldamento a Pordenone e nell’hinterland potrà costare salato. E non a causa della bolletta. Il prossimo autunno, infatti, potrebbero partire i controlli domestici sui termostati. E’ questo uno degli obiettivi del futuro Piano di azione comunale per il contrasto all’inquinamento atmosferico (il riscaldamento domestico è uno dei maggiori responsabili del pm 10 e del pm 2,5 presenti in atmosfera) che l’Amministrazione pordenonese sta elaborando assieme ai Comuni che hanno già aderito al Pac - Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Pasiano, Porcia, Prata, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola - e ai 10 che dovrebbeo entrarvi in futuro, ovvero Chions, Pravisdomini, Cordovado, Sesto al Reghena, San Vito al Tagliamento, Casarsa, Fontanafredda, Sacile, Brugnera e Morsano.



“Il 6 febbraio - spiega l’assessore all’Ambiente di Pordenone, Stefania Boltin - ci siamo incontrati con i 10 Comuni che dovrebbero entrare nel Pac e il 20 febbraio con quelli già aderenti per parlare delle misure cautelative da intraprendere tutti assieme. A breve decideremo in merito ai controlli anche domestici, misura che per essere effettiva dovrà essere approvata dalle giunte comunali”.

Insomma, a partire dal 15 ottobre prossimo, specie se ci sarà allarme per le polveri sottili, i cittadini potrebbero dover rendere conto dell’uso che fanno del termostato. “Alla porta di casa - continua Boltin - potrà bussare, assieme a un altro soggetto che può entrare nelle abitazioni, una persona titolata a misurare l’effettiva temperatura.



Nel caso in cui questa dovesse essere superiore ai limiti di legge (20 gradi centigradi che si abbassano a 18 in caso di emergenza per la qualità dell’aria, ndr), partiranno le sanzioni. E’ meglio mantenere una temperatura bassa e indossare una maglia in più. Anche per una questione di salute: stare troppo al caldo a casa non fa bene”.



Restando in tema di polveri sottili, il bel tempo di questi giorni sembra non destare allarmi. “Abbiamo avuto - afferma l’assessore - sforamenti consistenti verso metà febbraio ed è stato attivato il Pac, che prevede l’esclusione nel ring della circolazione delle vetture benzina fino a euro 2 e dei diesel fino a euro tre. In questi giorni non ci sono significative variazioni nelle concetrazioni degli inquinanti. Per fortuna, ci sono alcune correnti d’aria che stanno man mano portando via gli inquinanti”.



Oltre al divieto di circolazione per le autovetture più vetuste, il Pac pordenonese, che può essere attivato da ottobre fino al 31 marzo, prevede il divieto di accensione di fuochi all’esterno e di utilizzo di stufe a legna o a pellet non certificate, a meno che la persona non abbia fonti alternative per riscaldare la propria abitazione.



Meno polveri in atmosfera, ma sale l’ozono

Il Pordenonese è l’area del Fvg nella quale si registra il maggior numero di sforamenti per quanto riguarda le polveri sottili. Tuttavia, nel tempo il fenomeno sembra essere diventato meno presente, come spiega l’assessore all’Ambiente di Pordenone, Stefania Boltin. “ Noi continuiamo i monitoraggi - spiega Boltin - di anno in anno e stiamo vedendo che c’è una diminuzione del Pm 10 e 2,5 in città. Il nostro problema è che siamo in una specie di conca dove riceviamo anche gli inquinanti dall’esterno. Oltre alla produzione locale, dobbiamo fare i conti con gli inquinanti provenienti dal vicino Veneto e dallo spargimento dell’urea e dei liquami degli allevamenti intensivi che sono siti in Emilia - Romagna”. Il discorso cambia se si considera la concentrazione di ozono in atmosfera, che cresce con l’arrivo del caldo. “In questi anni - continua l’assessore - c’è stato un aumento di sforamenti per quanto riguarda l’ozono e nel 2018 siamo arrivati a 44 giornate oltre il limite. L’ozono è prodotto da reazioni chimiche particolari che avvengono direttamente in atmosfera. Le precauzioni che devono prendere tutte le persone sensibili, gli anziani e i bambini sono rimanere a casa nelle ore più calde, rinfrescarsi, bere sempre molto e comunque rimanere esposti ai raggi del sole il meno possibile”.