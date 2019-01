Giustizia, in Fvg si riducono ancora i tempi dei processi

Si riducono ancora i tempi dei processi in Friuli Venezia Giulia, ma è boom di richieste di concessione dello status di rifugiato. E’ la sintesi dello stato dell’amministrazione della Giustizia nel distretto della Corte di Appello di Trieste, anticipata oggi dal Presidente della Corte, Oliviero Drigani, alla vigilia dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, in programma domani a Trieste.

Anche nel 2018 i tempi dei processi in Friuli Venezia Giulia sono stati più brevi della media nazionale. “Negli ultimi otto anni – ha sottolineato Drigani – in regione i tempi medi dei processi si sono ulteriormente ridotti di tre mesi”.

A Udine, per esempio, un processo civile dura meno di un anno. Solo le cause di successione hanno bisogno di più di due anni. A Trieste, in Appello, un processo civile dura in media un anno e tre mesi e solo per le cause societarie si arriva a due anni e mezzo.

Sempre a Trieste sono aumentate del 40% in un anno le richieste di concessione dello status di rifugiato e ci sono 1.134 procedimenti pendenti rispetto ai 964 del 2017. Per Drigani, tutti i procedimenti relativi a richieste di asilo dovrebbero essere smaltiti entro il 2019.

In forte crescita anche i reati che riguardano i cosiddetti soggetti deboli, come donne, minori, anziani e persone con deficit psicologico o culturale. Addirittura esponenziale è l’aumento degli amministratori di sostegno che, in alcuni Tribunali, si sono quadruplicati.

Continua la carenza di personale non togato: mancano 111 dipendenti e ben 91 di questi sono dirigenti o funzionari.

"Questa carenza di personale ha determinato un rallentamento delle fasi processuali post dibattimentali per cui – è la previsione di Drigani – ci saranno dei ritardi". Drigani li ha stimati in due o tre anni "per cui – ha ammonito– c’è il rischio di maggiori prescrizioni".