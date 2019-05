Gli agenti della Polizia di Stato di Gorizia lo hanno fermato per un controllo mentre passeggiava, nella zona di via Dei Cappuccini. Nello zaino, aveva tre coltelli, per i quali non ha saputo dare spiegazioni.

Per questo, un 43enne bulgaro, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per porto d’armi, mentre i coltelli sono stati sequestrati. Ultimati gli accertamenti, il 43enne è stato affidato all’ufficio immigrazione, per le procedure di allontanamento dal territorio nazionale.